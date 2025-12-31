П оследният ден от 2025 г. е исторически за страната ни. 31 декември за последно се разплащаме само и единствено с левове. От 1 януари вече официална валута у нас е еврото.

През първия месец от новата година ще можем да плащаме и в двете валути, като ресто ще ни бъде връщано по възможност в евро. Само при неналичност от страна на търговските обекти ще бъде допустимо връщането да става в левове и стотинки, NOVA.

От 1 февруари 2026 г. нататък еврото става единствената официална валута, и плащанията ще се извършват само в него. Левът вече няма да е законно средство за плащане.

Този преход е част от присъединяването на България към еврозоната - страната става 21-та членка на зоната на еврото от 1 януари 2026 г..

Българският лев е официалната валута на България от 1881 г. Със Закона за правото на рязане на монети от 27 май 1880 г. се полага основата. През 1881 г. са пуснати първите български монети и левът реално влиза в обращение. Името „лев“ идва от старобългарската дума за лъв, който е национален символ на България.

Оттогава левът остава националната валута, макар да е преминал през различни реформи (вкл. деноминацията през 1999 г.). Днес е фиксиран към еврото с курс 1 евро = 1.95583 лева.