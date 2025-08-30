К осмическите метеорологични синоптици прогнозират слаба магнитна буря от ниво G1 в периода от 31 август до 1 септември, съобщи БГНЕС.

Такива смущения могат да причинят главоболие, умора или безсъние при метеочувствителни хора, а също така да повлияят на комуникационните и навигационните системи.

Експертите съветват да се следят актуализациите на прогнозите, тъй като слънчевата активност може да се променя, а точното време и сила на бурите зависят от поведението на слънчевите ветрове.

За да се намали въздействието на магнитните бури върху тялото, лекарите съветват да се спазват няколко прости правила. По-специално е важно да се пие чиста вода и да се откажем от алкохола. Също така, леката и балансирана храна със зеленчуци, плодове и продукти, богати на калий и магнезий, ще помогне на тялото да се справи по-лесно с натоварването.

Освен това, в дните на магнитни бури е препоръчително да се спи достатъчно и да се придържате към стабилен режим на сън.