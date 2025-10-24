Б ългарският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната света литургия в столичния храм "Покров Богородичен" днес, 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица "Всех скорбящих радост" ("Радост за всички скърбящи").

След светата литургия патриархът ще отслужи молебен за децата с увреждания, съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Молебенът за децата с увреждания ще бъде отслужен от патриарх Даниил в 11:00 ч.

От 2018 г., по решение на Светия синод на БПЦ-БП, всяка година на 24 октомври се отслужва молебен за децата с увреждания и за техните семейства, припомнят от Българската патриаршия.

Източник: БТА