В секи мъж струва, колкото му тежи думата. С тези думи Кирил Петков остро разкритикува лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Петков припомни, че когато Слави Трифонов е подписал "санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, е написал следното като част от поста в личния си профил:

„Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с „ДПС - Ново начало". Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме“.

„Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена“, поясни той.