12-годишно момче от Казахстан, живеещо в несебърското село Кошарица, е настанено в реанимацията на болницата в Бургас след падане от тротинетка.

Инцидентът е станал късно в понеделник. По данни на полицията около 22.00 часа във вилна зона "Чолакова чешма", на велосипедна алея в условията на прав осветен участък и суха пътна настилка, самостоятелно катастрофира индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 12-годишно момче.

От падането момчето е получило черепно-мозъчна травма с голям хематом. Изпаднало е в кома и има опасност за живота, предаде БГНЕС. Детето е настанено за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас.

Момчето е от Казахстан и живее в Кошарица.

Полицията работи по установяване на причините, довели до инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.