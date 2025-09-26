П оредна жертва на фалшиво положителен полеви тест за дрога.

Мъж е чакал осем месеца, за да докаже невинността си. През това време, заради отнемането на книжката му, Александър Павлов трябвало да напусне работата си като доставчик на храна, защото не можел да шофира.



„Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме за алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с „Дръг 5000” и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките”, разказва потърпевшият.

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

„Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон”, посочи Павлов.

Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На другия ден бил освободен и отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.

Източник: NOVA