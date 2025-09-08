В община Свиленград е обявено частично бедствено положение заради възникнал днес следобед пожар на територията на Сакар планина, между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщиха от Областна администрация - Хасково.

Пожарът е възникнал днес следобед на територията на Сакар планина между трите села. Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви, съобщиха по-рано през деня от пресцентъра на областната администрация в Хасково.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.

Последният пожар на територията на Сакар планина този летен сезон възникна на 28 август. Тогава в землището на тополовградското село Устрем горяха сухи треви и храсти, предаде БТА.