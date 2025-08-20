М инистерски съвет ще даде съгласие президентът да издаде указ за преназначаването за нов период на ген. Емил Тонев като началник на Националната служба за охрана (НСО).

Това стана ясно от думите на министър-председателя Росен Желязков преди редовното правителствено заседание, предаде БГНЕС.

Премиерът отбеляза, че такова съгласие е изискано от президента Румен Радев и е част от процедурата, предвидена в Закона за НСО.

„МС ще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира с останалите институции по отношение на конституционно установени задължения, особено когато става въпрос за военизирана структура като НСО, която е част от Въоръжените сили и е част от правомощията на президента като върховен главнокомандващ“, каза той.

От друга страна обаче по въпроси свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където конституционните правомощия са вменени от Конституцията на правителството на Република България, ние не виждаме подобен подход, подчерта премиерът.

„Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък“, съобщи Желязков.

Премиерът настоя Народното събрание да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри, визирайки постовете, които се оглавяват от временно изпълняващ длъжността към настоящия момент като главен секретар на МВР и председател на ДАНС.