С офийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за престъпление, свързано с авторските права.

Той беше предаден на съд, след като Софийска градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без да цитира, че са нейни.

Повече от година не бе даден ход на делото по различни причини.

Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева.

"Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец", каза Терзиева, след което съдът освободи от участие Киселова.

„Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“, заяви Киселова.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.

Източник: БТА