Президентът Румен Радев хвърли ръкавицата на властта – в писмо до началника на НСО той обяви, че ще се откаже от служебния си автомобил и ще се придвижва с личната си кола, след като Народното събрание премахна транспортното осигуряване за президентската администрация.

Той подчертава, че решението му е знак на солидарност със служителите в институцията, които вече ще трябва да използват собствените си автомобили за служебни ангажименти.

Новината идва след вълна от реакции по повод премахването на част от привилегиите на президентството с последните промени в Закона за НСО, приети от 51-вия парламент.

От прессекретариата н държавния глава публикуваха писмото. В него се казва:

„Уважаеми господин генерал-майор,

Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви“.