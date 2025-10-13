В понеделник метеорологичната обстановка ще е без особени промени. Облачността ще е динамична, с условия за мъгли в ранните часове. През деня облаците ще са с повече разкъсвания в Северна България и по-плътни южно от Стара планина. Валежи не се очакват. Отново ще духа вятър от Северозапад, а дневните температури ще се запазят между 15 и 20-22 градуса.

Календарната среда на месеца ще е белязана от студен атмосферен фронт с променлива облачност. Валежите ще са с локален характер. Във вторник такива се очакват в Североизтока и тук-там по планините. В сряда и четвъртък - в южните и източните райони.

В дните около 20 октомври ще попаднем в обсега на циклони в Средиземноморието. Облачността ще е значителна. В петък и събота валежите ще са на по-малко места. В понеделник валежната зона ще обхване почти цяла България с напоителни, някъде временно интензивни, есенни дъждове.

Температурите през настоящата седмица ще останат в дневния диапазон 15-20 градуса в понеделник и вторник. В хода на седмицата леко ще се понижат до 11-16 градуса в четвъртък и петък.

Ранните прогнози чертаят неустойчиво време с поредица циклони в Средиземноморието до края на месеца. Поради спецификата на тези вихри не са изключени интензивни и продължителни валежи в сериозни количества с риск от поройни наводнения. Най-ниските дневни температури ще са в интервала 10-15 градуса, най-високите – до към 23-24.

