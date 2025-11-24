О т днес до 28 ноември ще се промени организацията на движение от 14-и до 71-ви км на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област.

Между 8:00 и 17:00 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“.

През това време ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-ти километър.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Източник: БТА