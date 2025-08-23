Б НБ обяви анонимни конкурси за изработване на проекти на първите възпоменателни монети в евро, които след приемането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. ще се наричат колекционерски, става ясно от сайта на институцията.

Съгласно европейския регламент номиналната стойност на колекционерските монети, които централните банки в еврозоната имат право да емитират, трябва да е различна от тази на евромонетите в обращение. Колекционерските монети са законно платежно средство само в страната, която ги емитира. Централните банки имат право да пускат и възпоменателни монети с номинал единствено 2 евро, като тези метални пари са законно платежно средство във всяка държава от еврозоната.

БНБ ще емитира догодина три сребърни колекционерски монети: „125 г. електрически трамвай в България“, „150 г. от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Номиналът им ще бъде 10 евро.

Златната колекционерска монета ще е с образа на св. Иван Рилски, като нейният номинал ще бъде 100 евро. Тя ще бъде с диаметър 24 мм.

От БНБ отбелязват, че това представлява нов етап в развитието на Монетната програма, който от една страна ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга – ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики, като същевременно отразява приемането на еврото като законно платежно средство в България.

София Симеонова