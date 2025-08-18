М изерия властва на укритието за наблюдение на птици на Атанасовското езеро в Бургас, което се прочу с гнездящите розови фламинги. Това видя „Телеграф“ на място.

Брегът на езерото

През юли имаше серия от пожари в района, както и при самото укритие, където изгоря част от покрива на сградата и част от оградите. Седмици след огъня следите от пожара още не са разчистени.

Изгорелите летви от пожара през юли

Но най-абсурдното е, че не може да видиш красивите птици, тъй като не са подсигурени бинокли, въпреки че са направени няколко отвора. Наред с това слизането на брега на езерото, което в този момент приличаше повече на калище, не беше подсигурено да се случва по безопасен начин.

Пътят

Откриването на укритието е истинска мистика. Само местните знаят как да се стигне дотам, тъй като липсват указателни табели. Навигацията пък отвежда на път, който е в потресаващо състояние – кратери, пропадания, но въпреки това не води до излаз към езерото, а до караваната на незнаен човек, който казва, че пътят свършва в нищото. Притеснителен факт е, че трасето е толкова тясно, че правенето на обратен завой или разминаването на два автомобила е невъзможно.

Пътят, посочван от навигацията, който води доникъде

Вход

Подходът към мястото за наблюдение се намира в близост до едно от многото кръгови в града и до бензиностанция.

Че си на прав път, разбираш от две дървени фигури на птици.

Фламингите, снимани отдалече

Оттам се върви по пътека, която води до беседка и къща. Като продължиш след нея, се разкрива езерото, а в конкретния случай птиците бяха толкова навътре, че без бинокъл няма шанс да се насладиш на разнообразието на видовете там.

Табела, показваща, че е взето участие в европрограма

„Телеграф“ отправи въпросите си за състоянието на Атанасовското езеро и укритието към МОСВ и РИОСВ – Бургас, но до момента още не са получени отговори от институциите.

