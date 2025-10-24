Д нес над 700 полицейски екипа обезпечават безопасността по пътищата в страната. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция" пред журналисти в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

Днес приключват ремонтите по автомагистрала (АМ) „Тракия", посочи Близнаков и допълни, че от днес започват ремонти по АМ „Хемус", които ще продължат около месец. На 20 километър от АМ „Хемус" движението ще се осъществява двупосочно в едното пътно платно, като има и организирано реверсивно движение там, поясни главният инспектор.

За по-натоварените дни, като петък, събота и неделя, са организирани допълнителни пътни екипи, каза също Лъчезар Близнаков, цитиран от БТА.

Той призова шофьорите да следят маркировката и сигнализацията и припомни, че минаването в лентата за принудително спиране е разрешено само в районите с временна организация. Като акцент в полицейските акции, той Близнаков открои възпрепятстването от страна на контролните органи на нарушения, които водят най-често до пътнотранспортни произшествия.