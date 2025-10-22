П аметник на Георги Соколов-Соколето ще бъде поставен в столичния квартал „Иван Вазов“. Преди това градският парламент в София ще трябва да гласува предложението на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов и общинските съветници Бонка Василева, Вили Лилков и Антон Койчев, а идеята за поставяне на монумента е на Инициативен граждански комитет.

От местната управа показаха и как ще изглежда паметникът. Избраната локация за поставяне на паметника е градинката между колелото на трамваите на ул. „Краище“ и алеята към подлеза на пазар „Иван Вазов“, близо до дома на Георги Соколов.

Фигура

Предложената визия представлява фигура на Георги Соколов в цял ръст, с отпуснати ръце и футболна топка, овладяна с ляв крак. Предлага се пластиката да е съпроводена и с текстова част на български език, която гласи: Георги Соколов: „Всичко за мене беше футбол, давах си живота да го играя!“. Разходите по изработката, монтажа и поддръжката са за сметка на Инициативния комитет.

Футболистът

Георги Соколов-Соколето е смятан за един от най-големите таланти в историята на българския футбол. Притежава брилянтна техника, неподражаем дрибъл, пробивна мощ в нападение, точен пас и поразяващ удар. Георги Соколов е титуляр на „Левски“ 11 сезона, в които записва 239 мача и 83 гола във всички турнири. Автор е на историческия първи гол за „Левски“ в евротурнирите – на 12 септември 1965 г. бележи в 8-а минута на 1/16-финала за Купата на европейските шампиони срещу „Юргорден“ на стадион „Росунда“ в Стокхолм.

През пролетта на 1959 г. Соколов е една от основните фигури в юношеския национален тим на България, спечелил европейска титла на турнира в София. Дебютира за националния отбор на 13 май 1959 г. при победата с 3:2 над Холандия в София (на 16 години, 10 месеца и 27 дни той е най-младият футболист, играл за „А“ отбора в историята).

Участва на Световното първенство по футбол през 1962 г. в Чили – играе в 2 мача. Във всичките си изяви Георги Соколов проявява изключителен талант, борбеност и спортсменство, отличавайки се като любимец и тачен спортист от страна на почитатели на футбола на всички български клубни отбори.

Владимир Христовски