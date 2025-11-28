650 ВИП персони са превозили на борда си самолетите на Държавния авиационен оператор, известен още със старото си соцназвание – Авиоотряд 28.

Това заявиха за „Телеграф“ от Министерството на транспорта, под която шапка е операторът, на фона на медийно оповестените планове от страна на лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски той да бъде закрит. Операторът освен два самолета за превоз на политици и други важни лица, оперира и правителствения VIP терминал на летище София. Операторът разполага с две машини – малкия бизнес джет Дасо Фалкон 2000 и големия Ербъс А319.

Предложение

За закриването на оператора заговори пръв Пеевски часове след като вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви, че възнамерява да продаде на търг фалкона. Караджов се мотивира с това, че поддръжката на самолета струва на държавата около 4,4 млн. лева годишно при едва 290 часа средна годишна експлоатация. 6 млн. лв. пък е глътнал основният му ремонт, който е задължителен на всеки пет години. Часове по-късно чрез пресцентъра на ДПС-НН Пеевски настоя за директното закриване на целия авиационен оператор. "Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации", призова лидерът на ДПС-НН. „Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата“, му отвърна държавният глава и призова за „рационален подход и анализ” преди закриването на звеното.

Сметка

Извън политическите престрелки по темата държавният авиационен оператор излиза точно 15,5 млн. лв. годишно на държавния бюджет. Звеното не е отдавало под наем (чартър) самолетите и затова няма никакви странични приходи. През 2025 г. досега звеното е изпълнило 31 полетни задачи. На езика на авиоотряда авиозадача са всички полети от излитането на дадена машина от София до кацането ѝ обратно, независимо колко дълго е продължило пътуването и през колко дестинации се е минавало. За тези 31 полета са били превозени 650 ВИП персони, сред които политици от изпълнителната и законодателната власт, както и представители на български бизнес организации, придружаващи първите. Авиоотрядът традиционно извършва и хуманитарни полети, като например прибирането на български граждани от горещи точки по света заради войни и бедствия. За последно такъв полет авиоотрядът извърши през 2024 г., когато евакуира нашенци и техни роднини от Ливан по време на израелското нахлуване в страната.

Специални

Авиоотрядът понякога се занимава и с т.нар. извънредни полетни задачи. Такава през 2025 г. е била транспортирането на мъжкия ни национален отбор по волейбол, от Истанбул до София, след спечелването на сребърните медали от Световното първенство. Тогава звездите ни се връщаха към България с граждански полет от Манила с връзка за София в Истанбул. Заради грандиозния успех обаче за тях бе организирано тържествено посрещане, като част от него бе превозът с правителствения Еърбъс. Отделно фалконът на ДАО се ползва непрекъснато за облитане и тестване на системите за управление на въздушното движение по всички летища у нас за нуждите на РВД. През 2025 г. машината е имала 18 такива полета.

Сигурност

„Наличието на държавни самолети не е просто въпрос на международен престиж за една държава, а най-вече въпрос на сигурност от гледна точка на охраната на тези важни лица“, коментира за „Телеграф“ бившият началник на Националната служба за охрана (2019-2020) Красимир Станчев. Според него охраната в собствен държавен самолет се извършва значително по-лесно, тъй като на борда няма случайни лица, а всички са предварително проверени. „Няма смесване със стотици други граждани на борда на един редовен цивилен полет, което неминуемо създава рискове за сигурността“, обясни Станчев. В границите на позволеното съгласно Закона за класифицираната информация той обясни, че на борда с охранявания политик се качват няколко охранители, които в случая на обикновен полет застават на ключови места в самолета – някои от тях са непосредствено до и зад охранявания, докато други заемат места далеч от него, но близо до пътеката между седалките. Така те имат възможност да наблюдават обстановката и да реагират в случай на терористична заплаха или опит за вземане на заложник. „Не е евтино да имаш собствен самолет, но неслучайно повечето държави имат такива. Въпрос на сигурност е“, добави още Станчев.

$3 млн. вземат за малката машина

Около $3-4 млн. може да прибере държавата, ако наистина се стигне до това фалконът на властта да бъде пуснат на търг. Машини от този тип се предлагат в специализираните сайтове за самолетни търгове, като проверка на „Телеграф“ показа, че средната им офертна цена върви около $9 млн. Toва обаче важи за машини на възраст около 10-15 години. Самолети като нашия, който е конфигурация на повече от 25 години и над 10 000 часа във въздуха, се предлагат в диапазона $3-4 млн. Към момента нашият „Фалкон“ все още не фигурира в специализираните сайтове за самолетни търгове.

Само три държави в Европа си нямат

Само три държави в Европа не разполагат със собствен правителствен граждански самолет, който да е на служба единствено за държавни цели – Финландия, Естония и Люксембург. В тези страни политиците ползват граждански полети, когато пътуват в чужбина, или за специални случаи наемат малки бизнес джетове на нерегулярен принцип. За спешни ситуации във Финландия има военен самолет, който се ползва за нуждите на правителството и парламента. На обратната крайност са държави като Франция и Великобритания, които разполагат със специални големи трансконтинентални самолети, снабдени с конферентни зали, спални и кухни.

Деян Дянков