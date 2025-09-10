В пет столични училища ще бъдат открити първите умни филтриращи чешми. Те ще посрещнат учениците на 15 септември в 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес“/129 ОУ "Антим I”, "Първа английска езикова гимназия“/112 ОУ "Стоян Заимов” и Софийската математическа гимназия. С новите инсталации ще бъде осигурен достъп до безплатна и чиста вода за 4500 ученици.

Целта на програмата "ВОДИМ. Дългосрочна програма за чиста вода от извора до чешмата” е да се улесни достъпа до чиста питейна вода, възстановяване на източниците на водни ресурси и ангажиране на общностите в усилия за опазване и образователни кампании.

В основата на инициативата не е само водата в училищата, а водата изобщо, обясни пред БНР Александър Пеев - генерален мениджър “Корпоративна социална отговорност” в една от компаниите, която стои зад проекта.

"Водата е една от най-важните каузи в света днес. Над 80% от човешкото тяло се състои от вода и ако си спомните колко време може да издържи едно човешко същество без храна и колко време може да издържи без вода, лесно се налага изводът колко важно нещо е водата. На практика без вода няма живот“, каза Пеев.

По думите му, целта е да се създаде устойчива кампания, която в годините напред да успее да повиши качеството на водата, която децата използват в училищата и да се разшири. В природен парк "Витоша“ компанията се е заела да възстанови и три чешми.

"Това ще подпомогне достъпа до питейна вода на Витоша от стотици хиляди туристи. Ще подпомогне и поддържането на микро влажни зони, където има десетки видове от животински и растителен произход“, посочи Александър Пеев.

Програмата за чиста вода в училищата ще бъде представена в четвъртък в сградата на 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес“/129 ОУ "Антим I”.

"Това са съоръжения, които съдържат четиристепенна филтрираща система за прочистване на вода. Имат контактен сензор за пълнене на бутилка, брояч на литрите питейна вода, които децата ежедневно ще използват", каза Александър Пеев. Той добави, че основната причина за внедряването на умните чешми в пет столични училища, е създаването на полезни навици за хидратация на децата.