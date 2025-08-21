М орето взе три жертви за ден в Бургаско, съобщава Dariknews. 13-годишно момиче пък е с опасност за живота.

На 20 август в Районно управление-Созопол е подаден сигнал за инцидент в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг", при който в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София. Тялото ѝ е откарано за аутопсия.

Същия ден в Районно управление-Приморско е получено съобщение за инцидент в района на северния плаж на курортния град до пост №7. В морето се удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август и отседнал в Приморско.

Пак в сряда в Районно управление-Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа в "Слънчев бряг", при който от морето до спасителен пост № 5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова, което заедно със семейството си плажувало на ивицата. По данни на родителите на момичето малко по-рано влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно получило паник атака, като впоследствие направило гърч и е транспортирано по спешност в УМБАЛ-Бургас, където е настанено в критично състояние и с опасност за живота.