К акви бонуси на калпак си раздават изпълнителни агенции, за които мнозина изобщо не са чували и как по-известните бягат от конкретни въпроси? „Телеграф“ се разрови в справките.

Ето някои от институциите и политиката им за бонусите, разкрити по Закона за достъп до обществена информация.

Изпълнителната агенция по околна среда е сред по-известните. Оттам обясняват, че основните възнаграждения на служителите са сред най-ниските нива в администрацията и че има кадрова криза. Затова идва и констатацията, че „чрез допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се стимулира и насърчава трудовият процес“.

Потенциал

Това дава възможност на служителите „да развият своя потенциал и възможности в полза на работата срещу получаване на справедлива оценка, определяща достойно възнаграждение за положения труд в съответствие с определените критерии за качество на работата“. Под предлог, че запитването за парите е свързано с лични данни, се обобщава, че общата стойност на изплатените средства за бонуси за постигнати резултати на ръководните органи през 2024 г. е 608 лв. средно месечно на служител. На ръководни постове иначе са 45 души. Общата сума на допълнителните възнаграждения е 328 292 лв.

Агенция „Митници“ също е сред по-популярните, затова интересът към нея е обясним. Оттам обаче идват и най-витиеватите отговори, от които изобщо не става ясно какви са бонусите, а има подробни обяснения за проценти и „оценка на изпълнението на целите“.

Оценка

Все пак е полезно да знаем, че „при определяне на размера на индивидуалното допълнително възнаграждение за постигнати резултати се отчитат: индивидуалната оценка за постигнати резултати на служителя, поставена от прекия ръководител, коефициентът за длъжността, която заема, определен за всички длъжности във вътрешните правила за заплатите на Агенция „Митници“ и действително/реално отработеното време за текущото тримесечие, което трябва да е най-малко 30 работни дни“. Доста по-конкретно е обяснено, че на служителите се дават пари за представително облекло, които за 2025 г. са съответно: 450 лв. за ръководните длъжности, 250 лв. за експертите и 150 лв. за други служители.

Сред любопитните агенции е тази, която се занимава с проучването и поддържането на река Дунав. Ако не знаете, че има и такава институция, то ще останете учудени колко добри бонуси има там. Изпълнителният директор е получил два пъти по 5 бона и още три бона за третото тримесечие на 2024 г. Или общо 13 000 лв.

По-скромни са бонусите за годината на главния секретар – само 7500 лв. Още трима директори на дирекции в агенцията са прибрали на три пъти съответно по 1500, 1540 и 826 лв. Бонусите пък са за изпълнение на целите и текущи задачи, спазени срокове или предсрочно изпълнени задачи, допълнителни задачи и натоварване, както и за „адекватни действия при неочаквани ситуации и непланирани обстоятелства“.

Рекордьорите

Фрапантни бонуси за администрацията разкри преди месец съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Само в КЕВР се оказа, че са си раздали по 50 991 лв. Или общо близо 1 млн. лв. Ето кои са рекордьорите:

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043,10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

11. Председател при Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ-Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ-Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ-Търговище - 20 132 лв.

Кристи Петрова