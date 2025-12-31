„България е Европа и Европа е България“ – с тези силни думи управителят на Българската народна банка Димитър Радев отбеляза историческия момент часове преди страната ни официално да премине към еврото.

Гуверньорът подчертава категорично: никой не отнема българския лев. Той остава част от историята, идентичността и паметта на народа ни.

„Левът винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ на българската държавност от векове“, заявява Радев.

По думите му въвеждането на еврото не е просто икономическо решение, а знак за признание и принадлежност.

„Еврото не прекъсва разказа за България. То го продължава“, казва той и допълва, че страната ни заема своето място редом с други европейски народи, които вече са направили този преход.

Радев разказва и лична история – за млад българин, израснал в Нидерландия, който дълги години е убеждавал околните, че България е част от Европа.

„Днес всички разбират“, казва мъжът – думи, които гуверньорът определя като спокойни, ясни и лишени от поза.

„Добре дошла, България“ – това послание вече се чува във Франкфурт, Брюксел и Люксембург, а отговорът ни е прост: „Благодаря, приятели. Ние сме си вкъщи.“

Особен акцент Радев поставя и върху символиката – българските букви, Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски върху европейските монети.

„Ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме“, подчертава той.

Историческият избор е бил отчетен и от Вселенския патриарх Вартоломей, който според Радев е разпознал духовната и символна тежест на момента – не като отказ от идентичност, а като нейното уверено присъствие в по-широка общност.