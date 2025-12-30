Д обри новини след часове напрежение в района на планина Витоша. Издирваният 22-годишен мъж е открит, съобщиха от службата за спешна помощ „Търсене и Спасяване – България“.

Младият мъж е намерен в съзнание, контактен и в състояние да се придвижва сам, което успокои близките му и участниците в издирвателната акция. По информация на спасителите той е откликнал на подадените сигнали и е установен без сериозни видими наранявания.

На място предстои медицински екип да извърши преглед, за да се направи пълна оценка на здравословното му състояние и при необходимост да бъде транспортиран за допълнителни изследвания.