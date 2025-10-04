П одобрява се обстановката в Монтанско. Няма населени места без ток, а пътищата се почистват от паднали дървета и клони.

Така, след близо 30 часа работа, проходът "Петрохан" е вече отворен за движение за автомобили до 12 т., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Все още е препоръчително водачите да преминават с повишено внимание в района.

На прохода горски служители от Берковица и на пътноподдържащата фирма разчистваха и проправяха път от множеството паднали дървета и клони през деня. Екипът на NOVA се увери, че платното е почистено от сняг.

В прохода дърветата са надвесили над пътното платно, а клоните се чупят от натежелия сняг като кибритени клечки.

Дошли сме да помогнем и да изчистим, за да може да бъде пуснат проходът

аради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.

На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд

“Петрохан”. С багерното устройство премахваме снега, за да може дърветата да се изправят и да се спре пречупването”, обясни директорът на ДГС - Берковица Александър Драгиев.

Директорът на Северозападно държавно предприятие Ваня Каменова сподели, че непрекъснато пукат клони и никой не може да предвиди кога ще се отчупят клоните. “Трябва да бъдем внимателни за преминаването през прохода”, призова тя.

