Б лагомир Коцев се върна на работното си място в общината във Варна. Той влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста, предава NOVA.

След решение на съда във Варна той да бъде пуснат под гаранция от 200 000 лева, парите бяха събрани буквално за часове чрез благотворителна кампания, организирана от депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и актьора Филип Буков. В петък сутринта Коцев беше освободен.

Това също се превърна в много дискутирана тема. Една от свидетелките по делото подаде сигнал до ДАНС заради начина, по който са събрани парите. Според бившата общинска служителка Биляна Якова те не са били събрани по законен начин.

Разследването срещу варненския кмет е от лятото. През юли той беше задържан по обвинение в корупция.

“Зареден и отпочинал съм, с добро настроение доколкото е възможно след всичко това. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата през последните месеци в общината. Имам представа, не съм загубил връзка и контакт с моя екип, но съм убеден, че има неща, които трябва да бъдат наваксани. Варненци чакат да влезем в един нормален ритъм на работа”, сподели Коцев на влизане в общината.

По думите му атаката за дарителската кампания е само една от тези, които е претърпял през последните месеци. “Не съм изненадан, използват се всякакви инструменти, за да се дискредитират както свободните хора на Варна, така и нашата администрация и всички, които се борят срещу несправедливостта”, коментира той.

“Тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които се използват от прокуратурата срещу мен. Човек, който е уволнен от мен, човек, срещу когото има подадени сигнали за злоупотреби без никакви реакции от институциите”, обясни варненският кмет. Той добави, че ще заведе дело за лъжесвидетелстване.

“Първото, което ще направя, като се върна, е да проведем традиционната понеделнишка оперативка в 10:00, за да се видя с целия си екип, всички директори на дирекции, всички заместник-кметове. Да ми докладват какво са свършили през изминалите месеци, да видя какви са важните и спешни теми, които бързо трябва да се ангажираме. След това ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна. През последните 2 години той не беше добър. С голяма част от другите партии и общинския съвет често имахме полемики, в които смятам, че не трябва да влизаме повече, за да може Варна да върви гладко напред”, сподели Коцев.

Той сподели, че винаги ще търси съгласие в Общинския съвет и мнозинство там, защото така работи общината - един кмет не може да работи без Общинския съвет и обратно. “За съжаление, там има изключително много партии и интереси, които трудно се балансират, но ще търся това”, сподели той.

“Със сигурност ще има промени в екипа, но още не мога да кажа със сигурност. Отваряме нова страница в управлението на Варна”, каза Коцев.

Варненският кмет сподели, че подкрепя протеста срещу бюджета. “Подкрепям всяко едно недоволство, което е легитимно, мирно и изразява волята на гражданите. Този гняв е справедлив. Виждаме несправедливостите в бюджета, които се дискутират от много време, виждаме арогантността на управляващите, които не правят нужните промени и виждаме какво е тяхното отношение към всички граждани”, обясни той.

“Нямам притеснение от сигналите в ОИК, макар че имам притеснение, че се злоупотребява с тях по принцип. Ако се основаваме на това, че България е правова държава, тези сигнали не трябва да имат никаква стойност, те са напълно безпочвени”, коментира кметът.

Коцев обясни, че няма нищо общо с дарителската кампания. “Искам да благодаря на Филип Буков и на Манол Пейков, които организираха тази кампания без мое знание. Аз нямах контакт с външния свят. За 4 часа са ги събрали, което говори само за едно - истинската солидарност на хората, когато виждат неправда”, каза той.

“Парите директно отиват в съда и когато делото приключи, те ще бъдат върнати на същата тази фондация, която ще прецени какво да прави с тях”, обясни Коцев.