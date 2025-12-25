П рез нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове".

При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение, за да се опесачат, след което движението ще се възстановява. Обстановката в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщава NOVA.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево.

Започват и обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.