П роцесът на застаряване на населението, продължава да се задълбочава. И това е една от най-значимите демографски тенденции в България.

Това става ясно от данните, отбелязани в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане, пише trud.bg.

От министерство на труда и социалната политика обявиха, че за периода 2023 – 2024 г. демографската картина у нас се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и висока обща смъртност.

В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната.

В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика.

Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%.

В края на април социалният министър Борислав Гуцанов организира кръгла маса на тема „Демография – тенденции, проблеми и решения“ в Народното събрание.

„Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви тогава той. Гуцанов декларира като един от своите приоритети увеличаване на домовете за възрастни, включително и с увреждания, и повишаване на качеството на грижата в тях.