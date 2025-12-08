С тряскаща статистика за стреса на работното място.

Той вече представлява над 40% от всички случаи на депресия и е основната причина за 10 000 смъртни случая годишно.

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява предстоящият пакет за качествени работни места да включва директива за психосоциалните рискове, която да въведе законово изискване работодателите да предприемат мерки за предотвратяване на прегарянето и преумора.

Според Европейската федерация на работещите в публичния сектор все по-голям брой служители на ЕК страдат от прегаряне поради „екстремно натоварване“, причинено от очакването на ръководството да прави повече с по-малко ресурси.

"Има цял клъстър от подходи, които отговарят на нуждите на психичното здраве. Не съм сигурна доколко идеята за премахване на стреса може да бъде приложена ефективно. Става дума за много сложни процеси в живота на организацията, доколко целите ѝ ще позволят да има психолог. Основното знание, донесено от психотерапията е, каква мощ има вътрешният ни свят върху преживяванията ни. Начинът, по който работи психичното, може да повлияе на реалността. Съревнованията помежду ни и недоволството от това какво постигаме оформят част от стреса. Използваме външната реалност, за да описваме вътрешните си конфликти. Всяка професия има своите специфични стресори, свързани с дейността ѝ", обясни психологът д-р Велислава Донкина.

Експертът по човешки ресурси Мария Стоева пък отбеляза, че след пандемията работодателите обръщат по-масово внимание на стреса на служителите си.

"Младите хора започнаха да изискват повече на работа - не приемат това, че живеят, за да се трудят, а тя за тях е съпътстващо обстоятелство. Скептична съм, че директивата е приложима, психичното здраве на работното място е систематично. То е много повече от придобивки. Трябва да има места за почивка, гъвкавост в работното време, но това няма да реши проблема. Системното преработване е причината за стрес", подчерта тя.

