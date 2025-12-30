В сяка година се раждат с поне 1000 бебета по-малко от предходната. Почти на финала на 2025 година статистиката показва 1360 бебета по-малко проплакали малчугани спрямо миналата година. Тази тенденция се откроява от справка в Националната здравноинформационна система.

Щъркелът носи повече момченца, отколкото момиченца у нас. 25 081 малки господа са поели първата си глътка въздух у нас, а малките дами са 23 787.

Намаление

Общо 48 060 бебета са проплакали у нас от началото на годината. За сравнение през 2024 година в България са родени 49 451 бебета. Справките са изготвени въз основа на данните, подадени от медицински специалисти в модул хоспитализация на Националната информационна система. Данните показват, че всяка година броят на родените у нас деца намалява. Така преди две години у нас са проплакали 50 524 новородени.

Най-много бебета до момента са се родили в София – 15 168, а най-малко - във Видин, където първа глътка въздух са поели едва 97 деца. Данните показват, че през последните няколко години ражданията в столицата са устойчив брой и там на бял свят се появяват над 15 000 бебета на година. В Пловдив до момента са проплакали 6704 бебета, във Варна - 3915, а в Бургас - 2622 пеленачета.

Столица

Софиянките се решават да станат майки най-късно, като средната възраст, на която дават живот, е 30,9 години. На другия полюс остават жените в Ямбол, които раждат на възраст от 22,9 години. Същевременно над 3826 момичета у нас са станали майки още преди да навършат пълнолетие, или на възраст от 18 години. Най-много раждания има във възрастовата група 19-25 години и 26-30 години. Устойчив е броят на жените, които раждат над 40-годишна възраст, като на финала на тази година те са 1578, показват данните на Националната здравноинформационна система.

Над 800 дами пък са станали майки на близнаци или тризнаци. Над 1000 бебета у нас са проплакали след инвитро процедура.

Милена Димитрова