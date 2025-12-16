С толичният кмет Васил Терзиев предлага Световната банка да направи анализ на състоянието на „Топлофикация София” с цел дружеството да бъде дадено на концесия. На този етап разговори с потенциални инвеститори не са водени, писа NOVA.

Принципалът на „Топлофикация" - кметът и Общинският съвет, могат да вземат финалното решение дали концесията е добър вариант. Критики към предложението дойдоха от „Спаси София”. Според тях дружеството ще бъде дадено на концесия „на сляпо”.

„Това, което ние внесохме, е доклад, който да позволи процес по анализиране на състоянието на дружеството. Там има много проблеми - с качеството, задлъжнялост. Целта е да се възложи на Световната банка да направи цялостен анализ”, обясни Терзиев.

„Няма нищо вярно в това как Терзиев щял да даде „Топлофикация" на безценица. Това е решение на принципала СОС. Първо правим отговорното нещо - пълна картина, за да вземем най-правилната стъпка”, допълни кметът.

„Искам да съм ясен - без технически одит, който да покаже реалното състояние, кметът на София буквално си играе на хазарт със сметките на хората. Как знаете колко средства да бъдат инвестирани, ако не знаете какво е състоянието ѝ”, коментира лидерът на „Спаси София” Борис Бонев.

"Аварии посред зима, високи и непредвидими сметки и дълг от над 1 млрд евро очертават тежкото състояние на „Топлофикация София“. Това не е временен проблем, а резултат от години отлагане, липса на дългосрочно планиране и решения „на парче“, чиято цена плащат гражданите на София", смята Терзиев.

Разглеждането на доклада на столичния кмет за стартиране на независим анализ на дружеството беше отложено в комисиите на СОС. Предложението на кмета на София не предвижда крайно решение или промяна на управленски модел, а поставя началото на професионален и експертен процес, който да даде ясна и обективна картина за реалното състояние на системата, съобщават от пресцентъра на Столична община.

„Това, което сме внесли, не е крайно решение. Това е първата, най-необходима стъпка – да разберем истинското състояние на системата, вместо да вземаме решения на тъмно“, заяви кметът на София.

„Искаме професионален, независим анализ, за да знаем къде точно сме – финансово, технически и регулаторно. Без политически интерпретации и без шум“, подчерта Терзиев.

От Столична община напомнят, че без такава диагностика общината не може да взема информирани и отговорни решения, нито да гарантира дългосрочна сигурност на услугата за гражданите. Анализът не води до автоматични решения, сделки или промени в собствеността.

„Целта ни не е да наложим модел, а да създадем база от данни, върху която Общинският съвет да може да взема информирани решения“, допълни кметът.

Подходът, предложен от Столична община, следва утвърдени международни практики при управление на големи инфраструктурни системи – първо независим анализ, след това обществен и институционален дебат, и едва накрая избор на конкретни решения.

„Това, което предлагаме, не е екзотика. Това е стандартен подход – първо анализ, после решения. Така работят отговорните администрации“, заяви още кметът на София.

На фона на продължаващата нестабилност на национално ниво, от Столична община подчертават, че управлението на „Топлофикация София“ трябва да остане в рамките на местната власт. Според общината именно тя разполага с необходимата стабилност, капацитет и пряка отговорност пред гражданите, за да търси прозрачни и устойчиви решения в обществен интерес.

Въпреки отлагането на доклада, Столична община ще продължи активно да информира обществеността за реалното състояние на „Топлофикация София“ и да настоява за започване на експертния процес.