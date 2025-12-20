Т рагичен инцидент в Пирин планина. Турист падна в пропаст под връх Вихрен в събота. Той е открит мъртъв от планинските спасители. Това съобщиха от ПСС - Банско, където сигнал за трагичния инцидент е подаден към 11:30 часа. Мъж, който е бил със загиналия планинар, се е обадил и е съобщил за случилото се.

"Туристът е паднал в пропаст от североизточния ръб на връх Вихрен в Пирин планина. Към мястото на инцидента тръгнаха шестима наши колеги. Двама от тях бяха качени с хеликоптер, за да стигнат по-бързо до пострадалия. За съжаление, те са констатирали смъртта му", казаха преди минути от ПСС-Банско.

Летателната машина обаче не е изчакала спасителите, за да свали тях и безжизненото тяло на мъжа, който е около 60-годишен и е от Пловдив. Причината - хеликоптерът не е имал достатъчно гориво. В момента планински спасители свалят с носилка тялото на загиналия турист.

Според запознати трагедията е станала след фатално подхлъзване. "Възможно е и екипировката им да не е била на нужното ниво, там има сняг, необходимо е подсигуряване. Защото най-малкото разсейване може да доведе до трагичен край", казаха спасители.

Трупът ще бъде транспортиран до болницата в град Разлог. По случая ще се образува досъдебно производство. Все още не е ясно дали ще бъде назначена аутопсия.

Кметът на община Банско - Стойчо Баненски, изказа искрените си съболезновяния на близките и семейството на загиналия с пост в профила си във Фейсбук. Според него това е едно от най-опасните места в Пирин планина. Затова градоначалникът се обръща към туристи, планинари и почитатели на планината, за да ги призове да бъдат изключително внимателни при преходите си.

"Тази трагедия ни напомня колко безпощадна може да бъде планината през зимата, когато не се подхожда с нужната подготовка и отговорност. Пирин зиме е красив, но и изключително непредсказуем. Освен обичайните правила за преходи, разходки и изкачвания през зимата има и други, защото условията се променят ежедневно, а понякога и ежечасно. Нека да е ясно - планината не взема жертви. Причината за нелепи инциденти с тежки, а често и фатални последици, е човешкото поведение - подценяване на условията, неподходяща екипировка, пренебрегване на предупрежденията", пише кметът Баненски.

Той призова всички туристи и любители на зимната планина да спазват стриктно препоръките на Планинската спасителна служба, да следят метеорологичната обстановка и да не поемат излишни рискове. Защото всяка спасителна акция поставя в опасност не само пострадалите, но и хората, които тръгват да помагат.

Кметът апелира всички да бъдат отговорни, за да може допирът с природата и времето, прекарано в Пирин, да носят само радост, здраве и презареждане с жизнени сили, а не болка и загуби.

