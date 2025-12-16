И зпълнителното бюро на БСП подава оставка. Единствено председателят Атанас Зафиров не се оттегля от поста си, предава NOVA.

„На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП бяха взети следните решения:

- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).

- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства”, пишат на сайта си от партията.

Членовете на Изпълнителното бюро на НС на БСП са:

1.Атанас Зафиров - председател;

2. Иван Tаков - зам.-председател по публични политики;

3. Калоян Паргов - зам.-председател по идейно и програмно развитие;

4. Иван Пешев - зам.-председател по партийна дейност;

5. Драгомир Стойнев - зам.-председател по парламентарна и законодателна дейност;

6. Иван Иванов - зам.-председател по регионална политика;

7. Деян Дечев - организационен секретар поорганизационна дейност и избори;

8. Атанас Атанасов - организационен секретар по организационна дейност и избори;

9. Цветелина Пенкова - организационен секретар по международна дейност;

10. Филип Попов - организационен секретар по обща координация и контрол по изпълнения на решенията;

11. Кирил Добрев;

12. Манол Генов;

13. Владимир Москов;

14. Борислав Гуцанов;

15. Кристиан Вигенин;

16. Жельо Бойчев;

17. Иван Ибришимов;

18. Йордан Младенов;

19. Трифон Панчев;

20. Калин Калапанков;

21. Стефан Бурджев;

22. Габриел Вълков;

23. Дора Янкова;

24. Динко Желев;

25. Николай Тишев.