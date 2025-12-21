П ътник се вбеси до краен предел, след като шофьор от градския транспорт се опита да му пробута стар билет. Мъжът се качил на автобус №27. Отишъл до шофьора, за да си вземе билет. Получил, обаче, вече използван, писа marica.bg.

"Първият билет беше просто поставен върху редовния кочан, за да изглежда, че е нов – това е известен начин за препродаване на стари билети. Подобни практики се случват по всички линии в целия град и засега никой не обръща достатъчно внимание. Когато поисках да видя следващия билет, за да съм сигурен, шофьорът реагира агресивно и неуважително, сякаш аз съм нарушител, въпреки че съм платил за билета си и съм бил редовен пътник. Това е абсолютно неприемливо и поставя пътниците в риск", подчертава пловдивчанинът.

И пояснява, че при проверка от контрольори или дори друг пътник, който сигнализира, вие може да бъдете глобени, въпреки че сте платили за билета си. "При евентуален инцидент, билетът служи като гаранция и доказателство, че сте редовен пътник. Затова е изключително важно всеки да има редовен билет. Особено тревожно е и, че пътници, които връщат използвани билети на шофьорите, могат да станат съучастници в тази схема, дори без да искат, а честни пътници да бъдат санкционирани несправедливо", смята пътникът.

По думите му тази шмекерия не е малък проблем, като с времето се е разпространила като нещо нормално. "Това е проблем, който засяга всички пътници в Пловдив, и колкото повече хора знаят, толкова по-малка е опасността някой да бъде санкциониран несправедливо", призовава той.