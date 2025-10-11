С градата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2, както и други сгради в центъра на София, като тази на НДК, Националния стадион, ще бъдат осветени в зелена светлина на 11 октомври 2025 г. в знак на подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Инициативата е на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която за поредна година подкрепя организирания от Съвета на Европа Ден на донорството, отбелязван от 1996 година. Целта е да се повиши обществената информираност за смисъла и значението на донорството и трансплантацията като възможност за спасяване на човешки живот.

Сградите ще бъдат осветени от 19.15 часа до 19.45 часа, предаде БГНЕС.