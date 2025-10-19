М акар и ветровит, неделният ден се очертава слънчев в повечето райони на страната. Призори облаците ще са значителни по планините и край морето с тенденция бързо да се разкъсат. Кратки превалявания преди обяд ще има в Североизточна България, следобед - в най-южните части на Родопите. Температурите в топлите часове - между 13 и 18-19 градуса, предава NOVA.

В понеделник денят ще е слънчев. Призори в котловините на Западна и Централна България, където няма вятър и облачността е минимална, ще има условия за слани.

Облаците ще се увеличат около средата на предстоящата седмица с изгледи за локални превалявания към сряда-четвъртък в южната половина на страната и по планините. От петък до неделя следобед - слънчево, динамична облачност, без валежи. Температурите ще се повишават и към края на седмицата ще скочат на места над 25 градуса.

Според ранните прогнози след 25 октомври ще захладнее. Още в неделя късно следобед се очаква преминаване на студен фронт със силни северозападни ветрове. Вечерта и през нощта ще вали дъжд. Дневните температури ще се понижат до интервала 13-18 градуса.

Валежна обстановка се очертава и към самия край на месеца с оформянето на циклон в Средиземноморието. На този етап изгледите са на 28 октомври да вали дъжд. Ще духат силни, студен ветрове. С понижаването на температурите ще падне и сняг по планините и някои предпланински райони. В пика на застудяването през деня термометрите ще показват от 6 до 8-13 градуса.