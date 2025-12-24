И нститутът по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ изпревари Оксфордския университет.

Това показват данните на CSRankings - световна класация за университети и институти в областта на информатиката и изкуствения интелект. Родният институт заема 13-о място и се нарежда и пред други от най-утвърдените европейски институции като Лондонския университетски колеж, Берлинския технически университет, Миланската политехника и стотици други в Европа. INSAIT също се класира и на първо място в Източна Европа.

Публикации

CSRankings оценява само публикации в най-престижните и селективни международни конференции, като предоставя обективна и надеждна информация за научното влияние и активност на всяка институция. Според различни източници в Европа има над 1400 университета и научни организации с изследователска активност в компютърните науки, но само най-добрите от тях изобщо попадат в CSRankings. Традиционно първите места се заемат от организации с огромен опит и доказани в годините резултати, а нареждането сред тях на българска научна организация е успех без аналог за целия ни регион.

Сфери

Класирането на INSAIT обхваща периода от първите статии на учени от института (2023) до момент, както и сферите, в които организацията работи и развива активно: компютърно зрение, роботика, машинно обучение, обработка на естествен език и алгоритми. В отделни сфери Институтът заема дори по-предна позиция - например в компютърно зрение влиза в топ 6 на Европа.

„Успехът на българския институт е исторически, особено за научна институция, основана едва през април 2022 г. Този резултат на INSAIT продължава да позиционира страната ни като един от лидерите в Европа в една от най-конкурентните и стратегически области днес“, отбелязаха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Людмил Христов