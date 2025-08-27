М инистерството на образованието и науката публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити за Националното външно оценяване (НВО) на учениците от 7 и 10 клас още от тази учебна година.

Съгласно текстовете изпитите ще заменят досегашното НВО по математика. Те ще включват задачи по няколко учебни предмета – математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата“.

За 7 клас изпитът ще бъде под формата на тест с общо 24 задачи – 18 по математика и 6, свързани с приложението на математическите знания в другите предмети. Продължителността е 180 минути.

За 10 клас изпитът ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини. Времетраенето ще бъде 120 минути.

МОН уточнява, че идеята за интегралните изпити е преминала през обявяване и обществено обсъждане, а с публикуваните заповеди вече е факт. Тя не е част от предстоящите промени в закона, които ще се гласуват през есента.

*Източник: NOVA