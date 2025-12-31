В лак от София до Скопие ще има. Железницата се строи вече век и половина, което си е рекорд за Гинес, но по Коледа наистина стават чудеса.

На 26 декември парламентарната комисия за външна политика и търговия на Северна Македония прие единодушно проектозакон за ратификация на споразумението между правителствата на България и Северна Македония във връзка с доизграждането на железопътния тунел под Осоговската планина. Тунелът е с дължина 2383 метра, от които 1193.70 метра са на българска територия, а 1189.30 – на северномакедонска. Той най-сетне ще свърже Гюешево с Крива паланка, т.е. София със Скопие.

Идея

Идеята е още от времето, когато не е имало нито България, нито Северна Македония. Строежът е започнат в османски времена през 1873 г. от компанията на барон Хирш. До 1910 г. влакът стига до Гюешево и толкова.

Две балкански и две световни войни, после студена война, накрая непоследователната политика от страна на Скопие спират завършването на железницата.

Константин Събчев