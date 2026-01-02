В ъзможно е да получаваме съобщения по Viber или чрез SMS, или обаждане по телефон за промени в банковата сметка, при които ако потвърдим, има огромен риск да бъдем измамени. Промяна в банковата система не се извършва по такъв начин. Това каза доц. Златогор Минчев, експерт по киберсигурност, пред NOVA.

Експертът посочи, че ако все пак сме подали информация, но се усетим, че сме жертва на измама, да се обадим в банката, за да бъдат нулирани транзакциите, ако сме направили такива.

Минчев предупреди, че през тази година се очакват измами със зловреден крипритащ софтуер, който криптира базата с данни и ако не платим откуп с криптовалута в тъмната мрежа, няма да ги получим. Той препоръча да бъде архивирана информацията, да не се ползват мобилните устройства за корпоративна информация и данните да бъдат дублирани.

За цифровото евро експертът посочи, че то гарантира по-висока стабилност, по-ниски лихви, по-голяма гъвкавост, а оттам и по-добър климат за развитие на бизнеса.