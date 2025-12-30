Б ългарските банки ще проведат кратко техническо прекъсване на системите си заради прехода към еврозоната.

От 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари няма да е възможно:

да се плаща с физическа карта на ПОС терминал или онлайн;

да се теглят пари в брой от банкомат.

Прекъсванията са кратки и сходни за повечето банки, с малки разлики. Експертите съветват клиентите да имат налични пари в брой за часовете около Нова година.

През януари 2026 г. ще действа период на двойно обращение на левове и евро, за да улесни плавния преход към новата валута.