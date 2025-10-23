WWF България организира в петък публично внасяне на петиция в Министерски съвет от името на над 13 500 души, които с имейл призовават премиера и правителството да изпълнят решението на Народното събрание от 23 юли 2024 г. – да бъдат предприети необходимите действия за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари.

България все още не разполага със собствени самолети или хеликоптери за гасене на горски пожари, въпреки че всяка година хиляди хектари гори и други площи изгарят. Петицията е част от усилията на WWF да привлече общественото внимание към необходимостта от по-добра превенция, бърза реакция и ефективна защита на горите и населените места.

В рамките на събитието представители на WWF България ще коментират необходимостта от национална авиационна техника за противопожарни цели.