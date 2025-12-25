Т ри гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона - това задържаха служители на Агенция “Митници” и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Контрабандният арсенал е бил укрит в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в България от Турция и селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември.

Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия.

В сряда, 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват шест картонени кашона с оръжие и боеприпаси. Установено е, че незаконните оръжия са предназначени за трафик към Република Северна Македония.

Оръжията и боеприпасите са задържани.

Източник: БТА