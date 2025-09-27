Н ационалното ТОЛ управление и МВР проведоха специализирана операция в района на „Кулата“ и други ГКПП, съобщи БГНЕС.

„От 8 часа сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място. По-особен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лв, които той ще плати по банков път“, каза старши инспектор Георги Бучков от "Пътна полиция" - Благоевград. „Ако се установи нарушение на водача на място, се съставя глоба с фиш. Ако не бъде платена, се свалят номерата и се отнема свидетелството за регистрацията до плащането ѝ“, обобщи той.

„След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път“, поясни Георги Бучков.

"Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните изменения на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата“, поясни Бучков.