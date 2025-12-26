П родължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Частично бедствено положение е обявено в село Гелеменово със заповед на кмета на Община Пазарджик. Река Телки дере рязко е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата, съобщава NOVA.

Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети. Залети от водата са и земеделски площи около дерето. на този етап няма опасност за жителите на селото.

Екипи на „Напоителни системи” работиха през цялата изминала нощ по укрепването на дигата на реката. Нивото на водата вече започва да се понижава.

Кметът на Гелеменово Светлана Андреева заяви в "Здравей, България", че в петък сутрин ситуацията е спокойна. "Нивото на реката драстично се е понижило. Имаме три наводнени къщи и един хотел. Ще проверим и три необитаеми къщи, в които не се живее, но имаме съмнение, че са под вода", обясни тя.

По думите ѝ благодарение на общи усилия - екипи на пожарната, „Гражданска защита“, „Планинско спасяване“ и доброволци, са успели да овладеят ситуацията и щетите да са минимални.

"Хора не са евакуирани от наводнение имоти. "Залети от водата са дворовете, приземни етажи и изби", уточни тя.

И допълни: "Коритото на реката не се нуждае от почистване и водата премина сравнително спокойно през населеното място. Проблемът беше в крайната точка – от стадиона към Елшишка река. Там проблемът трябва да бъде кардинално решен, защото двете реки вървят заедно и се вливат една в друга. Река Телки дере е по-ниско разположена от Елшишка река и се получава тапа".

Имаше опасност от заливане на пътя между Пазарджик и село Бошуля, където екипи на полицията през цялата нощ регулираха движението. Към тази сутрин ситуацията постепенно се нормализира.