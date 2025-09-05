Т ържествено ще бъде открит паметник на генерал Владимир Вазов в район Подуяне. На 6 септември – Деня на Съединението столичани ще отдадат почит на един от най-достойните българи. Точно в 10:00 ч., на ъгъла на ул. Панайот Хитов и бул. Владимир Вазов, ще открият паметника на “Победителя от Дойран” и кмет на София.

В района заради откриването на паметника се въвежда организация на движението:

От 08.30 до 11.00 часа на 06.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Острово „ и ул. „Панайот Хитов“, посока център.

От 11.00 до 12.30 часа на 06.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 08.30 часа до 11.00 часа на 06.09.2025 г. промени маршрута на тролеите от линии 1 и 3 и автобусите от линии 78 и 79 ще се движат по променен маршрут, както следва:

Тролейбусите от линия № 1 ще се движат по маршрут от начална спирка ж.к. Левски Г до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, ул. „Макгахан“, ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“/ул. „Панайот Хитов“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си. В обратна посока остава без промяна.

Тролейбусите от линия № 3 ще се движат по марщрут от начална спирка ж.к. Левски Г по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, ул. „Острово“, ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“/ул. „Панайот Хитов“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си. В обратна посока остава без промяна.

Автобусите от линия № 78 с маршрут: от начална спирка кв. Враждебна по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, ул. „Острово“, ул. „Макгахан“, ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“/ул. „Панайот Хитов“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си. В обратна посока остава без промяна.

Автобусите от линия № 79 с маршрут: от начална спирка кв. „Христо Ботев“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, ул. „Макгахан“, ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“/ул. „Панайот Хитов“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си. В обратна посока остава без промяна.

Автобусите от линия № 120 ще се движат по маршрут: от начална спирка от ж.к. Левски Г по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, направо по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“/ул. „Панайот Хитов, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“/ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си. В обратна посока остава без промяна.

