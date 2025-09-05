О ще 19 мотриси, способни да се движат сами като трамвая беглец, всеки ден пътуват из София. Това научи „Телеграф“ ден след инцидента, при който пияница активира управлението на машината, докато ватманът си купувал кафе. Според запознати обаче мотивът е бил кражба (виж карето).

Инцидент

Трамваят по линия 22, съставен от две мотриси, около 5 часа във вторник сутринта с висока скорост навлезе в кръстовището на булевардите „Яворов“ и „Шипченски проход“, идвайки от зала „Универсиада“, дерайлира и унищожи входа на подлез и седем паркирали коли. Още във вторник в публичното пространство се разпространи информация, че трамваят не е тръгнал сам, а му е „помогнала“ намесата на външно лице, докато ватманът е бил в магазинче за кафе на бул. „Шипченски проход“.

Задържан

В сряда от полицията и прокуратурата обявиха, че по случая е задържан 22-годишен мъж, който е в изпитателен срок по условна присъда за кражба. В хода на разследването чрез видеозаписи от камери в кабината на трамвая и в околността е установено, че две лица се опитват да влязат в трамвая през предната врата, докато ватмана го няма. Двамата не успяват и се насочват към отворено прозорче отляво на кабината. През него единият пъха ръката си в трамвая, а той потегля.

Трамваят е бил заключен и лицата не са влизали в него, информира на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи гл. ком. Любомир Николов. Първоначално полицията влиза в следите на един от двамата – 29-годишен мъж. След разпити и преглед на чат приложение ченгетата установяват, че извършител е другият мъж. По-късно и той е задържан и обвинен за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянно задържане. Той е заявил, че е извършил белята под въздействието на голямо количество алкохол, което двамата изпили в часовете преди случката. Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода, съобщи заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов. Той уточни, че ватманът се разследва за престъпление по служба, но засега няма обвинение.

Безопасност

Инцидентът повдигна два въпроса за безопасността на движението на трамваите в София. Първият е относно масовата практика ватмани да оставят без надзор трамваите, докато си купува храни и напитки или ползват тоалетните по крайните спирки. Вторият е свързан с възможността изобщо трамвай да се движи сам без наличие на ватман в кабината. „И докато първият въпрос няма как да се реши, освен ватманите да ходят по двама на смяна, а единият да работи охранител, то по втория има какво да се направи. Повечето трамваи в София имат система за бдителност от активен тип – те могат да се движат само ако определен бутон или педал е натиснат от ватмана. В противен случай те просто спират“, обясни за „Телеграф“ съветникът към транспортната комисия в Столичния общински съвет Марио Евстатиев.

Система

Трамваите Татра Т6А5, като катастрофиралия, обаче са били доставени втора употреба от Прага през 2015 г. без такава система. „Тогавашното ръководство на електротранспорта реши, че след като в Прага са се движили така, не пречи и в София да продължат“, посочи Евстатиев. Тези 20 бройки трамваи са единствените в София, които могат да се движат сами само чрез натискане на контролера (джойстика) напред – независимо дали злонамерено от трето лице, като в случая или случайно – заради неволно натискане или прилошаване на ватмана. Така на практика трамваите от този тип могат да се движат неопределено дълго време и да набират скорост, след като например ватманът получи инфаркт. Според Евстатиев инсталирането на система за бдителност не е трудно, като това обикновено се прави чрез инсталиране на допълнителен бутон на самия джойстик.

Версия: Пресягали се за чантата на ватмана

Не груба пиянска шега, а кражба е причината за инцидента, предположи пред „Телеграф“ Марио Евстатиев. По думите му поведението на двамата мъже подсказва, че те са имали огромно желание да влязат в мотрисата. След като не са успели да влязат през пътническата врата, двамата се насочили към прозорчето, до което ватманите най-често оставят чантите си, в които имат лични вещи, пари и инструменти. Именно при пресягането към чантата на ватмана единият от замесените неволно е активирал джойстика, подозира Евстатиев. Според него подобни кражби не се случват за пръв път, а ватмани най-често ставали жертва на крайни станции като тази в Красна поляна и на Автостанция Изток.

Деян Дянков