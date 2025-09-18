С толичната община е осъдена окончателно да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“, в срок от една година. Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), съобщава lex.bg.

Трамвайното трасе е изградено през 2010 г. във връзка със строителството на метрото в района и първоначално е трябвало да бъде временна мярка до 2012 г. Столичната община обаче не предприема действия за премахването му, а през 2017 г. жители на района подават два колективни иска заради високия шум, настоявайки трасето да бъде премахнато или преместено.

Делото продължава осем години, през които трите инстанции разглеждат случая и констатират нарушение от страна на общината. Всяко решение на съда е обжалвано, като един от аргументите е, че трасето не може да бъде преместено в рамките на една година.

Първото осъдително решение е постановено от Софийския градски съд през август 2022 г., а през май 2023 г. Софийският апелативен съд го потвърждава. След разглеждане на касационната жалба ВКС оставя решението в сила.

В жалбата общината отново твърди, че не може да спази едногодишния срок за преместване, оспорва квалификацията на иска като колективен, както и това, че може да бъде ответник по него.

ВКС отхвърля всички възражения, като посочва, че жителите на района са засегнати от едно нарушение и искът е правилно разгледан като колективен. „Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живущите, представляват типичен пример за колективен интерес, който следва да се защити чрез колективен иск с цел преустановяване на нарушението“, се посочва в съдебното решение.

Съдът уточнява, че няма пречка общината да бъде ответник, тъй като производството не цели упражняване на властническо правомощие, а възниква облигационно отношение поради твърдян деликт. „Когато неизпълнението на задължение от страна на общината като собственик уврежда друго лице, отношенията между страните са равнопоставени и общината не действа като орган на власт, тъй като няма подчинение или зависимост“, се посочва в мотивите на ВКС.