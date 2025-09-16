Д анните за градския транспорт на София от днес са отворени, съобщиха от Столичния общински съвет (СОС).

Приложения и сайтове вече ще могат да показват в реално време след колко минути идва следващият автобус, тролей или трамвай по GPS сигнал, както и да предложат най-бързия маршрут с градския транспорт, както правят сега Google Maps и Moovit. Това отваря вратата и за създаване на официално приложение на Столичната община.

Новата услуга дава възможност на граждани и разработчици да имат достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време. Данните включват също известия за промени в движението и се разпространяват чрез стандарта General Transit Feed Specification (GTFS).

Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев.

Достъпът до данните е разделен в три категории – задължителни (публични и безплатни), допълнителни (отворени в машинночетим формат) и с ограничен достъп (след заявление).

"Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София. Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата. Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт", коментира един от авторите на предложението Симеон Ставрев, цитиран от СОС.