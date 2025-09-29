Г рад Перник, град Батановци, шест села и още два квартала в община Перник остават без вода от 30 септември до 1 октомври заради превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на гр. Перник, към новоизградено трасе за новия воден цикъл, предаде БГНЕС.

Спирането на водоподаването се отнася за жителите на гр. Перник, гр. Батановци, с. Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин, Големо Бучино, кв. Бела Вода и кв. Църква.

Предстои планово прекъсване на водоподаването от язовир Студена на 30.09.2025 г.. Потребителите на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник в цитираните населени места ще бъдат временно без осигурено водоподаване. Прекъсването ще бъде извършено в 6.30 ч. и се налага във връзка с превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на гр. Перник, към новоизградено трасе по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” финансиран пo Oпepaтивна пpoграма „Oколна cpеда 2014 – 2020 г.“.

Поради големината и географските особености на водопреносната мрежа фактическото преустановяване на водоподаването до чешмите на потребителите ще се случва по различно време за различните консуматори във времеви промеждутък от 2-3 часа, съобщават от ВиК-Перник.

Планирано възстановяване на водоподаването от язовир Студена е предвидено за 01.10.2025 г. в 10.00 ч. За централните части на града и кв. Църква прогнозно се очаква възстановяване на водоподаването до самите потребители към 14.00 часа. За кв. “Изток” – 13.00 часа. Селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. Бела Вода се очаква да бъдат с възстановено водоподаване в диапазона 16.00 – 24.00 ч. на 01.10.2025 г., в зависимост от отдалечеността им от градските резервоари на гр. Перник.

Градските резервоари ще бъдат подготвени, така, че в 17.00 ч. на 30.09.2025 г. да бъде пусната водата от тях към мрежата на гр. Перник. Районите Централна градска част, кв. Варош, кв. Проучване, Могиличе, Клепало и Дараци ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3-5 часа.

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник ще предоставя текущо информация за хода на строителните дейности съобразно съставения от изпълнителите работен график. Информацията ще бъде предоставяна на електронната страница на дружеството в часовете 12.00; 16.00; 21.30 ч. на 30.09.2025 г. и в 10.00 ч. на 01.10.2025 г. При възникнала необходимост ще се предоставя информация и в извънредни часове.