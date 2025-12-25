С толични криминалисти иззеха над килограм марихуана при акция за противодействие на разпространението на наркотиците в столицата, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР).

На 23 декември в столичното Четвърто Районно управление е получена информация, че в апартамент се съхраняват наркотични вещества. Изпратените на място полицейски служители извършили претърсване. Униформените намерили и иззели шест опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, два полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер.

Направените експертни справки показали, че иззетото количество е над 840 грама марихуана. На място са задържани трима чужденци.

От МВР посочват и още един случай от 22 декември, когато след получена информация, криминалисти от Девето Районно управление, спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец. В апартамента му, в нощно шкафче, е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, три по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна. Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство.

Източник: БТА