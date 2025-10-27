А втобус, превозващ 14 работници от „Мини Марица-изток“, едва не падна в дере, след като се удари в тир на пътя Симеоновград – Харманли. Инцидентът е станал малко след 17:00 часа днес, на завой преди изхода за автомагистрала „Марица“, съобщи NOVA.

По първоначална информация автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил тежкотоварният автомобил. При опит да избегне по-сериозен сблъсък, шофьорът на автобуса завил рязко, вследствие на което превозното средство излязло от пътя и спряло надвиснало над дере.

Всички 14 пътници са били извадени невредими, съобщиха от Пътна полиция. Водачът на автобуса е получил болки в тялото и е откаран за преглед в спешното отделение. След медицински преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.